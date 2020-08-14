США обновили запрос об экстрадиции Ассанжа

Генеральный прокурор США Уильям Барр выпустил обновленный запрос на экстрадицию журналиста и создателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Адвокаты обвиняемого считают, что это политический ход: администрация президента США Дональда Трампа пытается отложить рассмотрение дела на период после президентских выборов. Об этом сообщается на сайте кампании в поддержку Ассанжа.

«Барр пользуется британской системой правосудия, чтобы избежать политических помех перед выборами. Вопрос в том, почему администрация Трампа боится слушания по делу до выборов в США», — подчеркнул представитель WikiLeaks Джозеф Фаррелл.

В новом запросе упоминаются те же самые обвинения в адрес журналиста: ему грозит 175 лет тюремного заключения. Адвокаты Ассанжа также сообщают, что не имели возможности встретиться со своим подзащитным с того момента, как тюрьмы запретили визиты в связи с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2. Он также не виделся со своими детьми и их матерью.

Сообщается также, что власти Великобритании наконец снабдили Ассанжа компьютером, на который он имел право, однако пользоваться им он не может из-за дисфункциональной клавиатуры и удаленных программ.

Ранее Ассанж не смог посетить слушание по экстрадиции в США из-за тяжелого состояния здоровья. Заседание проходило по видеосвязи из-за карантинных мер, однако врачи Ассанжа рекомендовали ему не появляться на публике даже в таком режиме.

Американское министерство юстиции выдвинуло против Ассанжа 17 обвинений в мае 2019 года, позже прибавив еще одно. В случае экстрадиции в США основателю WikiLeaks грозит до 175 лет тюрьмы. Полноформатное слушание о его выдаче пройдет в сентябре 2020 года.

В 2012 году, опасаясь экстрадиции в Швецию из-за обвинений в изнасиловании (дело о нем было прекращено в 2019 году), Ассанж попросил убежища в посольстве Эквадора в Лондоне. Там он находился непрерывно на протяжении почти семи лет. В апреле прошлого года он был арестован британской полицией.