В США выдвинули новое обвинительное заключение против Ассанжа

Федеральное большое жюри в США вынесло обвинительное заключение против Джулиана Ассанжа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство юстиции США.

Заключение, ставшее уже вторым по счету, предполагает сговор Ассанжа с хакерами, связанными с группировкой Anonymous. По мнению суда, организация Wikileaks получила и опубликовала информацию разведывательной консалтинговой компании, добытую незаконным путем.

«Оно (заключение), действительно, расширяет масштаб сговора вокруг предполагаемых компьютерных взломов, в которых Ассанжа обвинили ранее», — говорится в официальном сообщении ведомства.

Ранее Ассанж не смог посетить слушание по экстрадиции в США из-за тяжелого состояния здоровья. Заседание проходило по видеосвязи из-за карантинных мер, однако врачи Ассанжа рекомендовали ему не появляться на публике даже в таком режиме.

Американское министерство юстиции выдвинуло против Ассанжа 17 обвинений в мае 2019 года. В случае экстрадиции в США основателю WikiLeaks грозит до 175 лет тюрьмы. Полноформатное слушание о его выдаче пройдет в сентябре 2020 года.

В 2012 году, опасаясь экстрадиции в Швецию из-за обвинений в изнасиловании (дело о нем было прекращено в 2019 году), Ассанж попросил убежища в посольстве Эквадора в Лондоне. Там он находился непрерывно на протяжении почти семи лет. В апреле прошлого года он был арестован британской полицией.

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