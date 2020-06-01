Ассанж пропустил суд по его экстрадиции из-за болезни

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж не смог посетить слушание по экстрадиции в США из-за тяжелого состояния здоровья, сообщает The Guardian.

Заседание проходило по видеосвязи из-за карантинных мер, однако врачи Ассанжа рекомендовали ему не появляться на публике даже в таком режиме, сообщила мать его детей Стелла Морис.

Восемь членов парламента и четыре сенатора Австралии совместно с правозащитниками и журналистами обратились к своему правительству с призывом заступиться за журналиста и добиться его освобождения под залог, сообщает издание. Австралийцы указали на то, что состояние Ассанжа вызывает тревогу, в том числе в связи с распространением в тюрьмах коронавируса нового типа.

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На данный момент Ассанж находится в тюрьме Белмарш в Лондоне, где отбывает тюремный срок за нарушение условий выхода под залог. По информации издания, один заключенный в этой тюрьме скончался от COVID-19; среди осужденных также есть заразившиеся вирусом.

Американское министерство юстиции выдвинуло против Ассанжа 17 обвинений в мае 2019 года. В случае экстрадиции в США основателю WikiLeaks грозит до 175 лет тюрьмы. Полноформатное слушание о его выдаче пройдет в сентябре 2020 года.

В 2012 году, опасаясь экстрадиции в Швецию из-за обвинений в изнасиловании (дело о нем было прекращено в 2019 году), Ассанж попросил убежища в посольстве Эквадора в Лондоне. Там он находился непрерывно на протяжении почти семи лет. В апреле прошлого года он был арестован британской полицией.

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