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Ассанж тайно стал отцом двоих детей

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Фото: Ruptly / РИА Новости

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж тайно стал отцом двоих детей, когда находился в посольстве Эквадора в Лондоне; там он скрывался от властей США с 2012 по 2019 год. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на мать сыновей Ассанжа Стеллу Моррис.

Сообщается, что юрист Моррис помолвлена с основателем WikiLeaks с 2017 года и воспитывает его сыновей: двухлетнего Габриэля и годовалого Макса.

Она же обратилась к суду с просьбой выпустить Ассанжа под залог из тюрьмы, сославшись на страхи по поводу его слабого здоровья и заметив, что ее возлюбленный может умереть из-за распространения коронавирусной инфекции. В таком случае, жизни детей окажутся «на грани», сказала Моррис.

На данный момент, Ассанж находится в тюрьме Белмарш в Лондоне, где отбывает тюремный срок за нарушение условий выхода под залог. По информации издания, один заключенный в этой тюрьме скончался от COVID-19; среди заключенных также есть заразившиеся вирусом.

Американское министерство юстиции выдвинуло против Ассанжа 17 обвинений в мае 2019 года. В случае экстрадиции в США основателю WikiLeaks грозит до 175 лет тюрьмы.

В 2012 году, опасаясь экстрадиции в Швецию из-за обвинений в изнасиловании, Ассанж попросил убежища в посольстве Эквадора в Лондоне. Там он находился непрерывно на протяжении почти семи лет. В апреле прошлого года он был арестован британской полицией.

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