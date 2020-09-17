Описаны издевательства над Ассанжем в Британии

Создатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж, который находится в тюрьме Белмарш в Лондоне за нарушение условий выхода под залог, терпит там различные издевательства при транспортировке в суд. Их описала его гражданская жена Стелла Морис в Twitter.

По словам Морис, Ассанжа будят в пять утра, затем ему надевают наручники и проводят полную проверку на рентгене, для чего приходится раздеваться догола. Затем его полтора часа везут в суд в тесном фургоне, который напоминает гроб, рассказала супруга журналиста. Отмечается, что во время заседаний австралийца держат в «стеклянном аквариуме» в дальнем углу зала, что мешает общаться с адвокатами.

Ранее Ассанж не смог посетить слушание по экстрадиции в США из-за болезни. Заседание проходило по видеосвязи из-за карантинных мер, однако врачи Ассанжа рекомендовали ему не появляться на публике даже в таком режиме.

Американское министерство юстиции выдвинуло против Ассанжа 17 обвинений в мае 2019 года, позже прибавив еще одно. В случае экстрадиции в США основателю WikiLeaks грозит до 175 лет тюрьмы, сейчас идут слушания по этому вопросу.

В 2012 году, опасаясь экстрадиции в Швецию из-за обвинений в изнасиловании (дело о нем было прекращено в 2019 году), Ассанж попросил убежища в посольстве Эквадора в Лондоне. Там он находился непрерывно на протяжении почти семи лет. В апреле прошлого года он был арестован британской полицией.