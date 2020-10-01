Стало известно о желании США отравить Ассанжа

Спецслужбы США планировали отравить или похитить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, пишет The Guardian.

Детали операции стали известны благодаря бывшему сотруднику частного охранного предприятия UC Global, вместе с которым разведка США обсуждала способы избавиться от журналиста. Он проходит свидетелем по делу об экстрадиции Ассанжа.

По его словам, в 2017 году американские спецслужбы предложили главе UC Global Дэвиду Моралесу применить «более радикальные меры». «Предлагалось оставить дверь посольства Эквадора открытой, чтобы можно было зайти внутрь и похитить либо отравить Ассанжа», — сообщил он в суде.

Руководство охранного предприятия поручило сотруднику установить в дипмиссии новые камеры, которые могли бы записывать звук, а также вести прямые трансляции. По информации Моралеса, это было необходимо, чтобы «чтобы друзья в США» в режиме реального времени могли видеть и слышать все, что происходило в посольстве.

Такие указания встревожили мужчину. Он заявил начальству, что провернуть подобное технически невозможно, в ответ Моралес отправил ему подробные инструкции. «Очевидно, что документ был предоставлен третьей стороной. И этой стороной, как считает свидетель, была разведка США», — заявил адвокат Ассанжа Марк Саммерс.

Американское министерство юстиции выдвинуло против Ассанжа 17 обвинений в мае 2019 года, позже прибавив еще одно. В случае экстрадиции в США, о чем сейчас идут судебные заседания, основателю WikiLeaks грозит до 175 лет тюрьмы. Нынешний президент Штатов Дональд Трамп утверждал, что готов помиловать Ассанжа, если он назовет источник, от которого получил тексты писем со взломанных серверов Демократической партии в 2016-м.

В 2012 году, опасаясь экстрадиции в Швецию из-за обвинений в изнасиловании (дело о нем было прекращено в 2019 году), Ассанж попросил убежища в посольстве Эквадора в Лондоне. Там он находился непрерывно на протяжении почти семи лет. Ассанж сейчас отбывает тюремный срок в Великобритании за нарушение условий выхода под залог.