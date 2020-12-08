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В ООН призвали освободить Ассанжа из-за вспышки коронавируса в тюрьме

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Фото: Martyn Wheatley / Globallookpress.com

Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа необходимо освободить или поместить под домашний арест из-за вспышки коронавируса в тюрьме Белмарша, где он содержится. К этому призвал спецдокладчик ООН по вопросу о пытках Нильс Мельцер, сообщает издание Explica.

Мельцер подчеркнул, что одиночное заключение Ассанжа в тюрьме строгого режима несоразмерно обвинениям против него и не является необходимой мерой. Он задержан из-за ордера на арест по впоследствии опровергнутым подозрениям в сексуальном насилии и ожидает исхода дела об экстрадиции — для этого не требуется держать его взаперти.

Представитель ООН отметил, что хрупкое здоровье Ассанжа под угрозой: жесткие условия, в которые его поместили, по мнению Мельцера, равносильны пыткам. Он рассказал, что у 65 из 160 отбывающих наказание в тюрьме заключенных ранее обнаружили коронавирус. При этом у Ассанжа есть предпосылки к развитию осложнений на фоне COVID-19.

Американское министерство юстиции выдвинуло против Ассанжа 17 обвинений в мае 2019 года, позже прибавив еще одно. В случае экстрадиции в США, о чем сейчас идут судебные заседания, основателю WikiLeaks грозит до 175 лет тюрьмы. Нынешний президент Штатов Дональд Трамп утверждал, что готов помиловать Ассанжа, если он назовет источник, от которого получил тексты писем со взломанных серверов Демократической партии в 2016-м.

В 2012 году, опасаясь экстрадиции в Швецию из-за обвинений в изнасиловании (дело о нем было прекращено в 2019 году), Ассанж попросил убежища в посольстве Эквадора в Лондоне. Там он находился непрерывно на протяжении почти семи лет. Ассанж сейчас отбывает тюремный срок в Великобритании за нарушение условий выхода под залог.


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