Раскрыто желание Ассанжа совершить суицид в случае экстрадиции в США

У создателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который находится в британской тюрьме, началась депрессия. Кроме того, он может совершить самоубийство в случае экстрадиции в США, передает The Times.

Известно, что Ассанж исповедовался священнику католической церкви, выразил желание составить завещание и даже начал писать близким прощальные письма. Сообщается о тяжелом психологическом состоянии интернет-разоблачителя — его мучают галлюцинации и бессонница. Профессор нейропсихиатрии Майкл Копелман раскрыл опасение насчет высоких рисков суицида Ассанжа в случае удовлетворения американского требования экстрадировать его, в том числе и из-за подобного случая в семье австралийца.

Американское министерство юстиции выдвинуло против австралийца 17 обвинений в мае 2019 года, позже прибавив еще одно. В случае экстрадиции в США, о чем сейчас идут судебные заседания, основателю WikiLeaks грозит до 175 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что Трамп заявил, что готов помиловать создателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа, если он назовет источник, от которого получил тексты писем со взломанных серверов Демократической партии в 2016 году.

В 2012 году, опасаясь экстрадиции в Швецию из-за обвинений в изнасиловании (дело о нем было прекращено в 2019 году), Ассанж попросил убежища в посольстве Эквадора в Лондоне. Там он находился непрерывно на протяжении почти семи лет. Ассанж сейчас отбывает тюремный срок в Великобритании за нарушение условий выхода под залог.

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