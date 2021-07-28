Доказательства по делу Ассанжа собирал обвиняемый в коррупции политик

Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж имел законное право на эквадорское гражданство. Об этом заявил адвокат журналиста Карлос Поведа в интервью Russia Today.

Это связано с тем, что на момент суда Ассанж, по словам своего адвоката, находился под «международной защитой». Также Поведа обратил внимание, что решение эквадорского судьи основано на отчете Генеральной ревизионной комиссии, которую во время сбора доказательств возглавлял «сомнительный политик» Пабло Сели. «На данный момент он обвиняется в коррупции и проходит по 18 уголовным делам», — напомнил адвокат.

Ассанжу также не предоставили затребованную им защиту, когда он находился в тюрьме «Белмарш». Поведа сообщил, что журналист не мог связаться «ни с британскими, ни с эквадорскими адвокатами». Власти Эквадора также помешали основателю WikiLeaks предоставить доказательства на суде. Адвокат назвал решение суда «постыдным», а весь судебный процесс — политически ангажированным.

Ранее стало известно, что суд лишил Ассанжа гражданства Эквадора, которое он получил в 2018 году. В 2019 году американский минюст предъявил журналисту 18 обвинений, в случае экстрадиции в США ему грозит 175 лет тюрьмы. 45-й президент США Дональд Трамп обещал помиловать Ассанжа, если он сообщит, кто передал ему тексты писем со взломанных серверов Демократической партии в 2016 году.