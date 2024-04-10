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19:12, 10 апреля 2024Мир

Байден заявил о рассмотрении прекращения судебного преследования Ассанжа

Байден: США рассматривают закрытие дела против Ассанжа по просьбе Австралии
Джулиан Ассанж (в центре)

Джулиан Ассанж (в центре). Фото: Paul Hackett / Reuters

США рассматривают просьбу Австралии о закрытии дела против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает ТАСС.

«Мы рассматриваем это», — подчеркнул Байден, комментируя призыв Австралии о прекращении судебного преследования.

В феврале австралийский парламент поддержал законопроект с требованием закрыть дело против основателя WikiLeaks. За это решение выступил премьер-министр Австралии Энтони Албаниз.

26 марта Высокий суд Лондона решил отложить экстрадицию Джулиана Ассанджа в США, разрешив основателю WikiLeaks оспорить решение о высылке.

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      Елизавета Мытарева
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