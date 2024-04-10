Байден заявил о рассмотрении прекращения судебного преследования Ассанжа
Байден: США рассматривают закрытие дела против Ассанжа по просьбе Австралии
США рассматривают просьбу Австралии о закрытии дела против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает ТАСС.
«Мы рассматриваем это», — подчеркнул Байден, комментируя призыв Австралии о прекращении судебного преследования.
В феврале австралийский парламент поддержал законопроект с требованием закрыть дело против основателя WikiLeaks. За это решение выступил премьер-министр Австралии Энтони Албаниз.
26 марта Высокий суд Лондона решил отложить экстрадицию Джулиана Ассанджа в США, разрешив основателю WikiLeaks оспорить решение о высылке.