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02:54, 18 мая 2024Интернет и СМИ

В США уличили Блинкена в замалчивании одного обещания Украине

RS: Блинкен во время визита в Киев не стал обещать Украине Крым и Донбасс

Фото: Amanda Andrade-Rhoades / Reuters

Госсекретаря США Энтони Блинкена уличили в замалчивании темы возвращения Крыма и Донбасса в состав Украины во время его визита в Киев. Это обещание он не стал озвучивать, заметил журналист Кен Клиппенштейн, передает Responsible Statecraft (RS).

«Примечательно, что в речи не было ни одного конкретного упоминания о территориальных амбициях Украины. В речи Блинкена не упоминается ни один из этих регионов и не говорится о международно признанных границах», — указано в статье. Автор обращает внимание, что поездка американского дипломата изначально была анонсирована как способ подчеркнуть поддержку США «всеобъемлющего, справедливого и прочного мира», что, казалось бы, включало признание суверенитета республики над полуостровом Крым и Донбассом.

Также журналист отметил все более мрачные заголовки, которые рассказывают о событиях на Украине — конфликт развивается не в пользу Вооруженных сил республики (ВСУ). Военные, находящиеся на передовой в зоне боевых действий, рассказывают о почти критической ситуации на востоке страны и жалуются на нехватку боеприпасов и живой силы.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис назвал странным поведение американского госсекретаря Энтони Блинкена и его выступление в баре во время визита в Киев. «Госсекретарь США посещает Украину, в то время как на нее движется с нового направления со стороны ядерной сверхдержавы, а главный дипломат США останавливается, чтобы дать концерт?» — удивился он.

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      Александра Синицына
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