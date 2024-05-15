Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:06, 15 мая 2024Мир

В США назвали странным выступление Блинкена в киевском баре

Офицер Дэвис назвал странным выступление Блинкена в баре во время визита в Киев

Фото: BRENDAN SMIALOWSKI / Reuters

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис назвал странным поведение американского госсекретаря Энтони Блинкена и его выступление в баре во время визита в Киев. Об этом военный написал в соцсети X.

«Это более чем странно. Госсекретарь США посещает Украину, в то время как на нее движется с нового направления со стороны ядерной сверхдержавы, а главный дипломат США останавливается, чтобы дать концерт? Это удивительно», — отметил он.

В перерыве между переговорами с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой Блинкен вместе с коллегой сходил в киевский бар. Там они поели пиццу, после чего американский дипломат сыграл на гитаре вместе с местной группой.

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский раскритиковал госсекретаря США за «концерт посреди мясорубки». Он упрекнул Блинкена в том, что пока тот развлекается, граждан республики отлавливают на улицах и отправляют в зону боевых действий.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      Премьера Словакии ранили при стрельбе после заседания кабмина

      С блогерши Ивлеевой отказались взыскать один рубль за «голую вечеринку»

      Ксения Собчак пришла на вечеринку с сумкой за 575 тысяч рублей

      Стало известно об открытии перспектив для артударов ВС России по Харькову

      В экологически чистом топливе для самолетов увидели угрозу планете

      «Пластиковый дождь» в российском городе объяснили

      Из вулканического пепла создали дешевый аккумулятор

      В США назвали странным выступление Блинкена в киевском баре

      Мурашко прокомментировал список якобы запрещенных для водителей препаратов

      США назвали условие для переговоров России и Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше