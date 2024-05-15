В США назвали странным выступление Блинкена в киевском баре

Офицер Дэвис назвал странным выступление Блинкена в баре во время визита в Киев

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис назвал странным поведение американского госсекретаря Энтони Блинкена и его выступление в баре во время визита в Киев. Об этом военный написал в соцсети X.

«Это более чем странно. Госсекретарь США посещает Украину, в то время как на нее движется с нового направления со стороны ядерной сверхдержавы, а главный дипломат США останавливается, чтобы дать концерт? Это удивительно», — отметил он.

В перерыве между переговорами с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой Блинкен вместе с коллегой сходил в киевский бар. Там они поели пиццу, после чего американский дипломат сыграл на гитаре вместе с местной группой.

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский раскритиковал госсекретаря США за «концерт посреди мясорубки». Он упрекнул Блинкена в том, что пока тот развлекается, граждан республики отлавливают на улицах и отправляют в зону боевых действий.