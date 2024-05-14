Блинкен поел с Кулебой и сыграл на гитаре в киевском баре

Госсекретарь США Блинкен поел пиццу с Кулебой и сыграл на гитаре в киевском баре

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев сыграл на гитаре в местном баре. Об этом сообщило РИА Новости.

Между переговорами с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой Блинкен вместе с политиком сходил в киевский бар. Там они поели пиццу, после чего госсекретарь сыграл на гитаре вместе с местной группой.

Ранее Блинкен на встрече со студентами киевского университета объяснил им необходимость проведения мобилизации на Украине. По его словам, солдаты, которые участвуют в боевых действиях на стороне Вооруженных сил республики (ВСУ), нуждаются в отдыхе.

До того госсекретарь США заявил, что Украина находится на критическом этапе конфликта, так как Россия успешно наступает на нескольких участках фронта. Дипломат отметил, что «предстоящие недели и месяцы потребуют многих усилий от украинцев».

