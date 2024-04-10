Среда обитания
Все
12:04, 10 апреля 2024Среда обитания

Крупнейшие страны не сдержали обещание по климату

Крупнейшие страны продолжают вкладываться в ископаемое топливо в бедных странах

Фото: Siphiwe Sibeko / Reuters

Крупнейшие страны продолжают вкладывать миллиарды долларов в развитие добычи ископаемого топлива в бедных странах, отказываясь сдерживать свои обещания по климату. Об этом сообщает Guardian со ссылкой на исследование Oil Change International (OCI) и Friends of the Earth US.

Согласно данным исследователей, с 2020-го по 2022 год страны G20 направили 142 миллиарда долларов на добычу ископаемого топлива за рубежом. Большая доля средств была вложена Канадой, Японией и Южной Кореей. При этом страны G7, в том числе Япония и Канада, в 2022 году пообещали прекратить финансирование добычи ископаемого топлива за рубежом. В результате они значительно сократили вложения в добычу угля, но продолжили финансировать добычу нефти и газа. Отмечается, что значительная часть денег поступает в развивающиеся страны.

Япония до сих пор продолжает инвестировать в ископаемое топлива — последние вложения были сделаны в марте 2024 года. США, Германия и Италия также направили значительные суммы на подобные проекты за последние три года. Канада тратила на ископаемое топливо в среднем 11 миллиардов долларов в указанный период, Южная Корея — 10 миллиардов, а Япония — семь миллиардов. В то же время за три года страны G20 вложили в развитие зеленую энергетику за рубежом только 104 миллиарда долларов.

Ранее генеральный директор саудовского нефтяного гиганта Saudi Aramco Амин Насер призвал оставить фантазии об отказе от нефти. По его словам, текущая стратегия перехода на зеленую энергетику терпит неудачу, сталкиваясь с реальностью.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны России сообщило о крушении вертолета Ми-24 у побережья Крыма

      В Гагаузии протестующие захотели прорваться к месту встречи президента с мэрами

      Известный российский блогер рассказал о попытке повторить рекорд Гиннесса

      Заболевших во время похода на Камчатке туристов эвакуировали на вертолете

      ВСУ начали минировать земли сельхозназначения в Херсонской области

      Лукашенко посетит Россию ради встречи с Путиным

      Школьницу изнасиловали в туалете российского кинотеатра

      Раскрыт легкий способ управления гневом

      Крупнейшие страны не сдержали обещание по климату

      Захарова обвинила Запад в пособничестве террористическим атакам Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше