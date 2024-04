Крупнейшие страны не сдержали обещание по климату

Крупнейшие страны продолжают вкладываться в ископаемое топливо в бедных странах

Крупнейшие страны продолжают вкладывать миллиарды долларов в развитие добычи ископаемого топлива в бедных странах, отказываясь сдерживать свои обещания по климату. Об этом сообщает Guardian со ссылкой на исследование Oil Change International (OCI) и Friends of the Earth US.

Согласно данным исследователей, с 2020-го по 2022 год страны G20 направили 142 миллиарда долларов на добычу ископаемого топлива за рубежом. Большая доля средств была вложена Канадой, Японией и Южной Кореей. При этом страны G7, в том числе Япония и Канада, в 2022 году пообещали прекратить финансирование добычи ископаемого топлива за рубежом. В результате они значительно сократили вложения в добычу угля, но продолжили финансировать добычу нефти и газа. Отмечается, что значительная часть денег поступает в развивающиеся страны.

Япония до сих пор продолжает инвестировать в ископаемое топлива — последние вложения были сделаны в марте 2024 года. США, Германия и Италия также направили значительные суммы на подобные проекты за последние три года. Канада тратила на ископаемое топливо в среднем 11 миллиардов долларов в указанный период, Южная Корея — 10 миллиардов, а Япония — семь миллиардов. В то же время за три года страны G20 вложили в развитие зеленую энергетику за рубежом только 104 миллиарда долларов.

Ранее генеральный директор саудовского нефтяного гиганта Saudi Aramco Амин Насер призвал оставить фантазии об отказе от нефти. По его словам, текущая стратегия перехода на зеленую энергетику терпит неудачу, сталкиваясь с реальностью.