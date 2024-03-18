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20:34, 18 марта 2024Экономика

Нефтяной гигант призвал отказаться от фантазий о переходе к зеленой энергетике

Глава Saudi Aramco Насер: необходимо оставить фантазии об отказе от нефти

Фото: Ali Jarekji / Reuters

Текущая стратегия перехода на зеленую энергетику терпит неудачу, сталкиваясь с суровой реальностью. Об этом заявил генеральный директор саудовской компании Saudi Aramco Амин Насер, его слова приводит CNBC.

Глава нефтяного гиганта отметил, что спрос на ископаемое топливо в ближайшие годы будет только расти. «Мое предложение таково: мы должны оставить фантазии о поэтапном отказе от нефти и газа и вместо этого инвестировать в них», — призвал Насер в ходе энергетической конференции CERAWeek в Хьюстоне, штат Техас.

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Гендиректор Saudi Aramco подчеркнул, что альтернативные источники энергии не смогли заменить углеводороды, несмотря на то, что в энергетический переход за последние 20 лет было вложено более 9,5 триллиона долларов. На ветровую и солнечную энергию сейчас приходится только четыре процента от общего объема, а доля электромобилей не превышает трех процентов, объяснил он. В то же время мировой спрос на нефть с начала XXI века вырос на 100 миллионов баррелей в день, добавил Насер.

Он также напомнил, что на динамику спроса будут влиять развивающиеся страны, которые представляют 85 процентов всего мирового населения, однако получают только пять процентов от всех инвестиций, выделяемых на развитие возобновляемой энергетики. По мнению главы компании, необходимо сосредоточиться на повышении эффективности использования нефти и газа, а также на сокращении выбросов от них.

Ранее аналитики Morgan Stanley резко повысили прогноз по ценам на нефть эталонного сорта Brent в третьем квартале 2024 года — на 10 долларов, до 90 долларов за баррель. Эксперты объяснили свое решение дефицитным балансом спроса и предложения на рынке. При этом ожидания банка по первому и второму кварталам также были повышены — с 82,5 до 85 долларов и с 82,5 до 87,5 доллара за баррель соответственно.

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