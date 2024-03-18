Прогноз по ценам на нефть резко повысили

Morgan Stanley повысил прогноз стоимости Brent до $ 90 за баррель в 3-м квартале

Аналитики банка Morgan Stanley резко повысили прогноз по ценам на нефть эталонного сорта Brent в третьем квартале 2024 года. Об этом со ссылкой на банк сообщает агентство Reuters.

Прогноз стоимости был увеличен сразу на 10 долларов, до 90 долларов за баррель, на фоне дефицитного баланса спроса и предложения на рынке. При этом ожидания Morgan Stanley по первому и второму кварталам также были повышены — с 82,5 до 85 долларов и с 82,5 до 87,5 доллара за баррель соответственно. В четвертом квартале аналитики банка ожидают стоимость на уровне 85 долларов за баррель (ранее — 80 долларов).

На торгах в понедельник, 18 марта, на Лондонской бирже ICE цена нефти Brent впервые с 6 ноября 2023 года превысила уровень в 86 долларов за баррель. Эксперты связывают такую динамику с ожидающимся на текущей неделе решением о сохранении величины учетной ставки ФРС США.

