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18:56, 18 марта 2024Экономика

Прогноз по ценам на нефть резко повысили

Morgan Stanley повысил прогноз стоимости Brent до $ 90 за баррель в 3-м квартале

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Аналитики банка Morgan Stanley резко повысили прогноз по ценам на нефть эталонного сорта Brent в третьем квартале 2024 года. Об этом со ссылкой на банк сообщает агентство Reuters.

Прогноз стоимости был увеличен сразу на 10 долларов, до 90 долларов за баррель, на фоне дефицитного баланса спроса и предложения на рынке. При этом ожидания Morgan Stanley по первому и второму кварталам также были повышены — с 82,5 до 85 долларов и с 82,5 до 87,5 доллара за баррель соответственно. В четвертом квартале аналитики банка ожидают стоимость на уровне 85 долларов за баррель (ранее — 80 долларов).

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