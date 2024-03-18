Мировые цены на нефть выросли

Цена барреля нефти поднялась выше $86 впервые с ноября

Цена нефти Brent на бирже ICE в понедельник,18 марта, впервые с 6 ноября 2023 года превысила уровень в 86 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.

На момент написания материала стоимость актива составляла 86,14 доллара, увеличиваясь на 0,9 процента. Эксперты связывают такую динамику с ожидающимся на текущей неделе решением о сохранении величины учетной ставки ФРС США.

Нефть дорожала и на прошлой неделе, обновляя ноябрьские максимумы. В Минэнерго США резко повысили прогноз мировых цен на нефть североморской марки Brent в 2024 году до 87 долларов за баррель. Для сравнения, предыдущая оценка ведомства подразумевала среднюю стоимость эталонного сырья в этого году на уровне в 82,42 доллара.

По словам эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрия Бабина, рост сырьевых цен может положительно сказаться на стоимости российского рубля не ранее начала апреля.