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17:33, 14 марта 2024Экономика

Нефть подорожала до максимума с начала ноября

Биржевые цены на нефть Brent достигли 85 долларов за баррель впервые с 7 ноября

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Стоимость майских контрактов на поставку эталонной североморской нефти Brent в моменте увеличивалась до 85 долларов за баррель, подобной планки котировки не достигали с 7 ноября 2023 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE.

Однако ближе к 17:20 по московскому времени котировки майских контрактов на поставку нефти Brent незначительно отыграли прирост и опустились до отметки в 84,93 доллара за баррель. К уровню предыдущей торговой сессии прирост составил 1,071 процента.

К этому времени стоимость фьючерсных контрактов на поставку нефти Brent в июне продемонстрировала схожую динамику и увеличилась на 0,983 процента, до 84,26 доллара за баррель. В свою очередь, котировки июльских контрактов выросли на 0,869 процента и достигли уровня в 83,53 доллара.

Стоимость контрактов на поставки Brent в августе увеличились на 0,803 процента. Ближе к 17:25 по московскому времени их котировки достигли уровня в 82,82 доллара. Что касается сентябрьских контрактов, то они подорожали на 0,761 процента, до 82,12 доллара.

Ранее в Минэнерго США резко повысили прогноз мировых цен на нефть североморской марки Brent в 2024 году до 87 долларов за баррель. Для сравнения, предыдущая оценка ведомства подразумевала среднюю стоимость эталонного сырья в этого году на уровне в 82,42 доллара. Изменение ожиданий аналитиков произошло после продления странами ОПЕК+ ограничений на добычу сырья.

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      Анатолий Акулов
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