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17:31, 15 марта 2024Экономика

Курс евро поднялся выше 101 рубля

Курс евро поднялся выше 101 рубля впервые в 2024 году
СюжетКурс доллара:

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Курс евро в ходе торгов на Мосбирже превысил 101 рубль впервые с 28 декабря 2023 года. Стоимость европейской валюты в 17:20 по московскому времени достигла 101,03 рубля, свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара также продолжает прибавлять, поднявшись выше 92,5 рубля.

Отметку в 100 рублей евро преодолел во вторник, 12 марта. Официальный курс валюты, установленный ЦБ РФ на выходные, составляет 99,97 рубля.

Давление на рубль продолжают оказывать вероятное сокращение экспорта в количественном выражении, рост бюджетных расходов и сохранение «относительно большого оттока капиталов за рубеж», отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. По его словам, рост стоимости нефти, подорожавшей до максимума с начала ноября, и других сырьевых товаров способен положительно сказаться на стоимости нацвалюты не ранее начала следующего месяца.

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      Дмитрий Воронин
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