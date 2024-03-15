Курс евро поднялся выше 101 рубля впервые в 2024 году

Курс евро в ходе торгов на Мосбирже превысил 101 рубль впервые с 28 декабря 2023 года. Стоимость европейской валюты в 17:20 по московскому времени достигла 101,03 рубля, свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара также продолжает прибавлять, поднявшись выше 92,5 рубля.

Отметку в 100 рублей евро преодолел во вторник, 12 марта. Официальный курс валюты, установленный ЦБ РФ на выходные, составляет 99,97 рубля.

Давление на рубль продолжают оказывать вероятное сокращение экспорта в количественном выражении, рост бюджетных расходов и сохранение «относительно большого оттока капиталов за рубеж», отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. По его словам, рост стоимости нефти, подорожавшей до максимума с начала ноября, и других сырьевых товаров способен положительно сказаться на стоимости нацвалюты не ранее начала следующего месяца.