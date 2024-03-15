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15:39, 15 марта 2024Экономика

Курс доллара поднялся до максимума в марте

Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 92 рублей впервые с 4 марта
СюжетКурс доллара:

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

В ходе торгов на Московской бирже (Мосбирже) курс доллара поднялся выше отметки в 92 рубля. Столь высоких котировок не наблюдалось с 4 марта, свидетельствуют данные площадки.

Ближе к 15:25 по московскому времени курс доллара поднялся до отметки в 92,18 рубля. Прирост к уровню закрытия предыдущей торговой сессии составил 46 копеек. Курс евро к этому времени демонстрировал схожую динамику и укреплялся к российской валюте на 61 копейку, до 100,41 рубля. В свою очередь, курс китайского юаня укрепился на 6 копеек и достиг уровня в 12,76 рубля.

Курс евро перешел к росту после спада во второй половине февраля. В ходе торгов 6 марта курс европейской валюты в моменте опускался до отметки в 98 рублей. Таким образом, за полторы недели курс евро укрепился к российской валюте более чем на 2 рубля.

Курс доллара за этот период времени поднялся в меньшей степени. С 6 марта курс американской валюты прибавил чуть больше 70 копеек. В свою очередь, курс юаня с того времени укрепился на 28 копеек.

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      Анатолий Акулов
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