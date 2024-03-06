Курс евро опустился ниже 98 рублей

Курс евро на Мосбирже опустился ниже 98 рублей впервые с 15 февраля

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже (Мосбирже) в моменте опускался ниже отметки в 98 рублей впервые с 15 февраля и достигал уровня в 97,98 рубля к 11:39 по московскому времени. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Ближе к 11:55 по московскому времени курс европейской валюты незначительно отыграл спад и поднялся до отметки в 98 рублей. Снижение к уровню закрытия предыдущей торговой сессии составило 65 копеек.

В свою очередь, курс доллара к этому времени потерял 33 копейки и опустился до уровня в 90,18 рубля. Курс китайского юаня составил 12,48 рубля и снизился на 0,075 рубля.

Курс евро продолжает снижаться с конца февраля 2024 года. Так, в ходе торгов на Мосбирже 28 февраля курс европейской валюты опустился ниже отметки в 99 рублей впервые с середины последнего зимнего месяца. Курс доллара к тому времени опустился до 91,46 рубля. Таким образом, за последнюю неделю курс американской валюты снизился на 1,28 рубля.