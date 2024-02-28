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16:26, 28 февраля 2024Экономика

Евро подешевел

Курс евро опустился ниже 99 рублей впервые с середины февраля
СюжетКурс доллара:

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Во время торгов в среду, 28 февраля, курс евро на Московской бирже опускался ниже 99 рублей. Европейская валюта стала дешеветь впервые с середины месяца, свидетельствуют данные площадки.

Курс евро снижался до 98,99 рубля, а к 16:04 по московскому времени он составил 98,95 рубля. Кроме того, снижается и курс доллара: он потерял 0,64 процента и составил 91,46 рубля.

В недавней беседе с «Лентой.ру» финансовый эксперт Ксения Аверс рассказала, что доллар очень плавно и долго, но теряет позиции основной платежной валюты мира и основной резервной валюты мира. Она предсказала падение курса американской валюты, а также посоветовала покупать доллары для последующей продажи.

Скорее всего, курс доллара снизится до выборов, полагает она, так как американская валюта всегда падала перед выборами. Разница при этом составляла от 15 до 25 процентов. А в 2024 году пройдет рекордное количество выборов по всему миру.

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      Платон Щукин
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