Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
17:03, 12 марта 2024Экономика

Курс евро превысил 100 рублей

Курс евро впервые с конца февраля превысил 100 рублей

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В ходе торгов на Московской бирже во вторник, 12 марта, курс евро впервые с конца февраля превысил 100 рублей, свидетельствуют данные площадки.

На максимуме он доходил до 100,03 рубля. Доллар поднимался до 91,64 рубля, а юань — до 12,75 рубля. На прошлой неделе российская валюта пыталась укрепиться до уровня 90 рублей за доллар, но вновь начала слабеть.

На минимуме с начала года российская валюта находилась в конце февраля. В целом рубль находится в диапазоне 88-92 рубля за доллар последние четыре месяца.

Курс доллара от TradingView

Российскую валюту поддерживают как курсовые пошлины, которые с марта вновь распространяются на экспорт угля, так и требования правительства по обязательной продаже валютной выручки. В свою очередь, давят на нее усиливающиеся санкции и отстающие от планов нефтегазовые доходы.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      «Готланд всегда был важен». Швеция решила укрепить оборону острова, с которого можно обстреливать Россию

      Европе предрекли катастрофические потери по одной причине

      В США заявили о нехватке вооружения в случае конфликта с Китаем

      Влияние разбитых дорог на аварийность в России оценили

      Курс евро превысил 100 рублей

      В Литве задержали первый автомобиль с российскими номерами

      В ДНР объяснили значение освобождения одного из населенных пунктов

      Зеленский отверг идею демобилизации во время войны

      Миранчук подорожал

      В России создали «Теплосферу» для маскировки танков

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше