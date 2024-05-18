Украина просила США снять ограничения на использование западного оружия

WSJ: Украина попросила США снять ограничения на использование западного оружия

Украина обращалась к США с просьбой снять ограничения на использование оружия и разрешить им наносить удары по территории, которую Запад считает российской. Об этом сообщило американское издание Wall Street Journal со ссылкой представителей правительства и Пентагона.

Отмечается, что соответствующий запрос был сделан на прошлой неделе. Киев попросил США определить цели, по которым можно наносить удар, а также отменить соответствующие ограничения. Обращение в данный момент находится на рассмотрении.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не поощряют удары Украины по территории России и не подталкивают Киев к таким действиям. Он отметил, что политика Вашингтона в этом вопросе «осталась неизменной».