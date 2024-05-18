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02:32, 18 мая 2024Бывший СССР

Главного антикоррупционера на Украине уличили в обмане

У главы «Центра противодействия коррупции» Украины нашли гуманитарное авто

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

У главы «Центра противодействия коррупции» Украины Виталия Шабунина нашли гуманитарное авто, которое он получил для помощи фронту. После того, как мужчина оставил военную службу, он был замечен передвигающимся на этой машине по Киеву, передает Telegram-канал «Инсайдер UA».

Согласно расследованию, в июне 2023 года благотворительный фонд «Палладины» вручил Шабунину, который на тот момент был военнослужащим 241 бригады теробороны, автомобиль Nissan. По документам, его предназначение — «выполнение заданий по укреплению обороноспособности Украины».

В сентябре 2023 года Виталий Шабунин приехал в Киев в ежегодный отпуск с востока, где располагалась его бригада, а затем не вернулся в военную часть. В сюжете предоставлен видеоролик, на котором зафиксировано, что экс-военнослужащий передвигается по столице республики на гуманитарной машине в ноябре и декабре 2023 года.

Уточняется, что против антикоррупционера завели дела за уклонение от военной службы и подделку документов.

Ранее Зеленский сообщил, что предложит Верховной Раде приравнять коррупцию к госизмене на период действия военного положения. «Поддержит ли этот закон законотворец, не знаю, но точно предложу», — сказал он.

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      Александра Синицына
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