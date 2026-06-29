В российском регионе впервые объявили ракетную опасность

В Северной Осетии впервые объявили ракетную опасность

В Северной Осетии впервые с начала специальной военной операции (СВО) объявили ракетную опасность. Об этом сообщил глава российского региона Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

«На территории Северной Осетии объявлена ракетная опасность. Возможно замедление работы мобильной связи и интернета», — написал он.

Меняйло призвал граждан сохранять спокойствие, а также доверять только официальной информации. Он также добавил, что оперштаб продолжает работать в круглосуточном режиме.

Ранее жителей Московской области предупредили о ракетной опасности. Тем, кто оказался на улице, рекомендовали укрыться в зданиях, на подземных парковках или переходах. На территории Подмосковья возможны перебои с интернетом.