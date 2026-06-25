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17:01, 25 июня 2026Россия

Ракетную опасность объявили в Подмосковье

В Подмосковье объявили ракетную опасность
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Monkey Business Images / Shutterstock / Fotodom

Жителей Московской области предупредили о ракетной опасности. Уведомление об этом появилось в официальном приложении для экстренных оповещений «112 МО».

Тем, кто оказался на улице, рекомендовали укрыться в зданиях, на подземных парковках или переходах. На территории Подмосковья возможны перебои с интернетом.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о двух сбитых на подлете к столице беспилотниках. Дроны уничтожили в районе четырех и пяти утра. Информацию о районе падения обломков глава города не привел.

Кроме того, в Крыму два человека стали жертвами ночной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Денисовка Симферопольского района и в Красногвардейском районе. Еще двое пострадали.

До этого сообщалось, что после ночной атаки ВСУ в Краснодарском крае загорелась Полтавская нефтебаза.

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