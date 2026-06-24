Собянин сообщил о сбитом при подлете к Москве украинском беспилотнике

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — добавил он. Других подробностей градоначальник не привел.
Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил о беспрецедентном масштабе атак ВСУ на Москву. Уточнялось, что основной удар за эти дни пришелся на юго-восток Москвы и прилегающие округа Подмосковья.
До этого Сергей Собянин сообщил, что средства ПВО за сутки сбили 84 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) на подлете к Москве. По его словам, разрушений удалось избежать. Информации о пострадавших не поступало.