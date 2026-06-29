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19:05, 29 июня 2026Путешествия

Секс-турист расправился с 17-летней девушкой в Таиланде и спрятал тело в чемодан

Турист из Австралии расправился с 17-летней девушкой в Паттайе и спрятал тело в чемодан
Алина Черненко

Фото: ISEN STOCKER / Shutterstock / Fotodom

Турист из Австралии расправился с несовершеннолетней девушкой в Азии и спрятал ее тело в чемодан. Об этом пишет портал Metro.

В четверг, 25 июня, 45-летний Саймон Карман встретил 17-летнюю Тунчанок Донхомлу на пляже тайского курорта Паттайя, известного секс-туризмом. По предположениям полиции, изначально он согласился заплатить тайке 1 тысячу батов (около 2,3 тысячи рублей), но в отеле предложил только половину от этой суммы. Это спровоцировало ожесточенную ссору, во время которой австралиец лишил свою новую знакомую жизни.

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Стражи правопорядка посмотрели записи с камер видеонаблюдения и увидели, что пара приехала в отель в 3:30 по местному времени. Около 22:00 того же дня мужчина вышел из здания с черным чемоданом и уехал на мотоцикле. В гостиницу Карман вернулся уже с пустыми руками.

Позже возле железнодорожной линии были найдены останки Донхомлу, лежавшие в чемодане. Австралийца арестовали в аэропорту Бангкока при попытке улететь на родину. Сначала мужчина отверг обвинения, но после показа записей с камер во всем признался.

«Я знаю, что вы будете очень огорчены и расстроены, как и я, — заявил он в суде семье своей жертвы. — Этого не должно было случиться, и я надеюсь, что с вами все в порядке. Я знаю, что это не так, но я надеюсь. Пожалуйста, расскажите другим девушкам… Просто будьте осторожны».

Карману предъявлено множество обвинений. В случае признания виновным ему может грозить казнь или пожизненное заключение.

Донхомлу, которую в семье называли «маленьким пирожным», переехала в Паттайю из Бангкока и начала работать на печально известной своими пороками улице города. Ее мачеха Оради Буссаракум рассказала, что они с отцом девушки пытались связаться с ней, но безуспешно.

«Иногда она помогала мне и отцу, продавая гирлянды или фрукты на перекрестках во время Сонгкрана (тайский Новый год — прим. «Ленты.ру»). Мы не заставляли ее работать», — призналась мачеха Донхомлу.

В 2024 году американка поехала на отдых в Венгрию, пропала без вести после ночи в клубе и была найдена бездыханной. Ее тело обнаружили в чемодане в лесу.

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