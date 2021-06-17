Плывшие за лодкой Аксенова в Керчи люди оказались «счастливы и довольны»

Трое мужчин в форме, поплывшие за лодкой главы Крыма Сергея Аксенова в затопленной Керчи, не являются спасателями. Об этом заявили в пресс-службе управления МЧС по Крыму, передает Telegram-канал РБК.

«Это вообще были гражданские люди, которые приняли для себя в этой критической ситуации такое не совсем понятное решение. Они надели на себя эти костюмы и ничего умнее не придумали, чем плыть за лодкой Аксенова», — заявили в управлении.

В пресс-службе МЧС добавили, что участники заплыва вернулись на берег «счастливыми и довольными», помощь им не понадобилась.

Ранее сообщалось, что трое сотрудников МЧС вплавь сопроводили главу Крыма, осматривавшего на лодке затопленную Керчь. Советник Аксенова объяснил, что «воды в месте съемок по грудь, проще плыть, чем идти». Отмечалось, что спасатели направлялись к городской больнице.

В пресс-службе главы Крыма сообщили, что не знают, кто устроил заплыв за его лодкой. Пресс-секретарь Анна Ченская только подтвердила, что Аксенов находится с рабочим визитом в Керчи.

На восток Крыма обрушились сильные ливни, в Керчи и близлежащих районах выпало полторы месячные нормы осадков. Оказались подтоплены 12 домов и цокольный этаж городской больницы, но эвакуация больных не планируется.