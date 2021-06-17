Глава Крыма Сергей Аксенов объяснил заплыв спасателей за его лодкой в затопленной Керчи. Комментарий появился в Telegram-канале «Крыминформ».

По словам Аксенова, сотрудники МЧС, сопровождающие лодки, находятся в специальных гидрокостюмах. «Это делается для всех без исключения, и я, соответственно, этим исключением не был. Мы приехали в больницу, ее надо было действительно приехать посмотреть», — рассказал глава Крыма.

Руководитель региона попросил «снять паразитирование» и поблагодарил сотрудников МЧС за работу. «Они говорят, что сегодня плавают целое утро. Если кто-то хотел, чтобы я ждал час-полтора гидрокостюм своего размера, ну хорошо, в следующий раз буду брать с собой», — заключил Аксенов.

Ранее сообщалось, что трое сотрудников МЧС вплавь сопроводили главу Крыма, осматривавшего на лодке затопленную Керчь. Советник Аксенова объяснил, что «воды в месте съемок по грудь, проще плыть, чем идти». Отмечалось, что спасатели направлялись к городской больнице.

В МЧС при этом заявили, что трое мужчин в форме не являются спасателями. «Это вообще были гражданские люди, которые приняли для себя в этой критической ситуации такое не совсем понятное решение. Они надели на себя эти костюмы и ничего умнее не придумали, чем плыть за лодкой Аксенова», — заявили в управлении.

На восток Крыма обрушились сильные ливни, в Керчи и близлежащих районах выпало полторы месячные нормы осадков. Оказались подтоплены 12 домов и цокольный этаж городской больницы, но эвакуация больных не планируется.