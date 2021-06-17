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Описаны последствия затоплений в Керчи

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Фото: ГУ МЧС по Республике Крым

Центр Керчи обесточен после затопления трансформаторных подстанций, подтоплены 236 домов и больница. О таких последствиях дождей, которые шли всю ночь среды на востоке Крыма сообщает РИА Новости.

Центр города подтоплен в результате сильных ливней и выхода из берегов реки Мелек-Чесме, написал в социальных сетях глава администрации города Сергей Бороздин.

«Рекомендую воздержаться от выезда на личном автотранспорте. Улицы и перекрестки непроездные» — резюмировал он.

В городе задействована тяжелая техника и лодки для спасения людей.

Ранее сообщалось, что на восток Крыма обрушились сильные ливни, в Керчи и близлежащих районах выпало полторы месячные нормы осадков. Оказались подтоплены 12 домов и цокольный этаж городской больницы, но эвакуация больных не планируется. В селе Приозерное под Керчью затопило 18 жилых домой, власти эвакуировали четыре десятка человек.

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