Мощный ливень «смыл» дороги в российском регионе и попал на видео

В Дагестане из-за сильных ливней размыло участок автодороги в Унцукульском районе, движение на трассе остановлено. Кадры стихии публикует РИА Новости.

На видео можно наблюдать, как большой поток воды льется вниз, часть дороги уже размыта, разрушенное полотно смывает с обрыва, на трассе работает специальная техника, которая убирает грунт и камни. Также видно, как три автомобиля пытаются проехать по опасному участку трассы.

По сообщению регионального управления МЧС, опубликованному на странице в Instagram, на территории республики прошли дожди и град. В трех населенных пунктах размыты дороги и повреждены три придомовые постройки. На месте работают спасатели. Также сообщается, что заблокированных дорог нет, однако водителям предлагают объехать 18 километров.

Ранее сообщалось, что в Хакасии введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводков.