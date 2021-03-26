Три человека провалились во внезапно образовавшуюся воронку

Внезапно образовавшаяся воронка на берегу реки в австралийском городе Мори, штат Новый Южный Уэльс, поглотила трех человек. Об этом сообщает сайт телеканала 7 News.

В среду, 24 марта, около полуночи бригада пожарных возвращалась к своему автомобилю после вызова в местную больницу, где сработала автоматическая пожарная сигнализация. Они услышали крики о помощи, доносившиеся со стороны реки Меай.

Оказалось, что три человека стояли на берегу и смотрели на последствия наводнения. Неожиданно их поглотила большая воронка, которая образовалась у них под ногами.

Один мужчина сумел выбраться самостоятельно. Пожарные извлекли еще одного мужчину и женщину. «Им повезло, что они не получили травм», — говорится в сообщении пожарной службы Нового Южного Уэльса.

Ранее сообщалось, что отец и сын в городе Джордж, ЮАР, провалились в неожиданно образовавшуюся воронку. По всей видимости, провал грунта образовался из-за того, что в последние несколько дней в регионе шли сильные дожди.