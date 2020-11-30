Автомобиль с водителем провалился во внезапно образовавшуюся воронку

Автомобиль с водителем внутри провалился во внезапно образовавшуюся карстовую воронку в пригороде австралийского города Аделаида. Об этом сообщает Yahoo News.

В ночь на воскресенье, 29 ноября, автомобиль Toyota Camry с 21-летним водителем провалился в образовавшуюся на дороге карстовую воронку.

Прибывшие на место полицейские обнаружили транспортное средство наполовину погруженным в большую дыру, затопленную водой и грязью.

Улицу перекрыли, и полицейские вызвали на помощь сотрудников Водоканала. Позже сотрудники правоохранительных органов опубликовали в Facebook фотографии полузатопленного автомобиля.

Машину извлекли из воронки и отбуксировали с места происшествия. Водитель не пострадал.

На время восстановительных работ более 30 домов остались без водоснабжения. Возобновлено ли движение по улице после происшествия, неизвестно.

Ранее сообщалось, что в китайском городе Наньин, Гуанси-Чжуанский автономный район, прохожих поглотила неожиданно появившаяся на дороге яма. Дыра диаметром три метра и глубиной метр, предположительно, образовалась из-за утечки воды из подземной дренажной системы.