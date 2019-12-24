Внезапно появившаяся на дороге яма поглотила четырех человек

dailymail.co.uk

В китайском городе Наньин, Гуанси-Чжуанский автономный район, прохожих поглотила неожиданно появившаяся на дороге яма. На видео произошедшего обратило внимание издание Daily Mail.

Вечером в субботу, 21 декабря, между двумя жилыми домами произошел провал грунта. На ролике видно, что человек идет по тротуару и неожиданно проваливается под асфальт, но быстро вылезает из ямы.

Через несколько секунд еще трое мужчин приближаются к дыре, не зная об опасности, и тоже падают вниз. Следом за ними в яму летит припаркованный на дороге мопед.

Прохожий помог пострадавшим выбраться. Никто из них не получил серьезных травм.

Дыра диаметром три метра и глубиной метр, предположительно, образовалась из-за утечки воды из подземной дренажной системы. Местные власти отключили воду и ведут восстановительные работы. Ожидается, что они завершатся к 3 января.

Ранее сообщалось, что огромная яма появилась посреди дороги в китайском городе Гуанчжоу, провинция Гуандун, в нее упали уборочная машина, велосипед и три человека. Глубина воронки составила 38 метров.

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