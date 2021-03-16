Отец и сын провалились в неожиданно образовавшуюся воронку на дороге

Отец и сын в городе Джордж, ЮАР, провалились в неожиданно образовавшуюся воронку. Об этом сообщает издание Cape Town Etc.

В субботу, 13 марта, отец и сын ехали на автомобиле Toyota Furtuner по одной из улиц города. Неожиданно транспортное средство провалилось в огромную воронку. Водитель и пассажир в последний момент успели выбраться из машины и остались невредимы.

По всей видимости, провал грунта образовался из-за того, что в последние несколько дней в регионе шли сильные дожди. Недалеко от места происшествия проводились работы по устранению прорыва водопроводной трубы.

Представитель местной полиции капитан Мальколм Поджи (Malcolm Pojie) сообщил, что позже автомобиль извлекли из воронки при помощи подъемного крана.

Ранее сообщалось, что автомобиль с водителем внутри провалился во внезапно образовавшуюся карстовую воронку в пригороде австралийского города Аделаида. Прибывшие на место полицейские обнаружили транспортное средство наполовину погруженным в большую дыру, затопленную водой и грязью.