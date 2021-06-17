Власти Крыма компенсируют ущерб пострадавшим от затоплений жителям полуострова

Власти Крыма компенсируют ущерб жителям Керчи и близлежащих районов, где ночной ливень подтопил некоторые дома и социальные объекты. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов, передает ТАСС.

Глава республики выехал на восток полуострова, где провел осмотр местности на надувной лодке. В некоторых местах уровень воды доставал до крыш автомобилей. «К сожалению, придется долго разбираться с точки зрения помощи людям, компенсировать потери, которые люди понесли в результате этой катастрофы природной. В причинах разберемся сейчас, никто без помощи не останется», — заявил Аксенов.

По словам главы региона, уровень осадков достиг 80 миллиметров, больше всего было зафиксировано в Ленинском районе и Керчи.

Ранее сообщалось, что на восток Крыма обрушились сильные ливни, в Керчи и близлежащих районах выпало полторы месячные нормы осадков. Оказались подтоплены 12 домов и цокольный этаж городской больницы, однако эвакуация больных не планируется.

В селе Приозерное под Керчью затопило 18 жилых домой, власти эвакуировали четыре десятка человек.