Россиянка пожаловалась мэру на затопленный участок и получила в подарок сапоги

Жительница Кызыла пожаловалась мэру города Кариму Сагаан-оолу на то, что ее земельный участок затопило во время паводка. В ответ на это градоначальник подарил ей свои резиновые сапоги, сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Отмечается, что мэр вместе с медиками и спасателями оценивал масштаб бедствия в местных садовых обществах. Женщина рассказала о том, что вода залила и участок, и дом, и ходить там без сапог стало невозможно. Сагаан-оол снял свои сапоги и подарил тувинке, чтобы та смогла ходить по участку.

Как уточняет ИА «ТуваМедиаГрупп», жителям направили два перекачивающих насоса. Социальным службам поручили проверить дома и оказать помощь пострадавшим. Для нуждающихся организовали пункты временного размещения.

Ранее сообщалось, что детям с ограниченными возможностями из Тюменской области подарили по тарелке и мылу. Местные власти объяснили, что денег не было, поэтому решили купить что-то универсальное. Отмечается, что некоторые родители вернули подарки.