Россия
 
Последние новости
Британия не доказала причастность России к инциденту с самолетом Ryanair
Чулки британской королевы захотели продать за сотни тысяч рублей
Китайское такси выйдет на биржу в США
Акулы-молоты окружили отдыхающих и попали на видео
Мурашко допустил изменения в лечении коронавируса из-за индийского штамма
В Великобритании захотели встретиться с Лавровым
Генпрокурор Польши указал на антидемократичность Евросоюза
Путина и Байдена будет охранять тысяча швейцарских военных
Безруков оценил игру Бузовой на сцене МХАТа
В Центробанке России оказалось некому работать
Новости партнеров
Прослушать новость

Подарившие детям по тарелке и мылу российские чиновники объяснились

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: 72.ru

Подарки в виде тарелки и мыла, которые получили ко Дню защиты детей дети с ограниченными возможностями здоровья, были переданы местным отделением Всероссийского общества инвалидов. Об этом сообщается в комментарии официального аккаунта администрации Аромашевского района Тюменской области во «Вконтакте».

«Подарки формировались с учетом мнения родительского актива собрать набор посуды (так как ранее дарились кружки) и с учетом различных заболеваний детей с ограниченными возможностями здоровья (дети с заболеванием глазного яблока, синдромом Дауна, ДЦП, сахарным диабетом и др.)», — объяснили чиновники.

Ранее сообщалось, что детям с ограниченными возможностями из Тюменской области подарили по тарелке и мылу. Местные власти объяснили, что денег не было, поэтому решили купить что-то универсальное. Отмечается, что некоторые родители вернули подарки.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Российские чиновники подарили замерзающим пожарным гнилые дрова
Жители российского города «подарили» чиновникам таз с тряпками
Борющимся с коронавирусом российским врачам подарили квартиры