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Жириновский пообещал подарить подарки обиженным россиянам

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Владимир Жириновский
Владимир Жириновский
Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пообещал подарить подарки тем россиянам, которые почувствовали себя обиженными и остались без них. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я вышлю вам подарок или деньги на подарок. Москва, Госдума, ЛДПР. Три слова. Немного, потому что приходится помогать тысячам и тысячам», — сказал он. По словам политика, десятки миллионов уходят на подарки ежегодно, полмиллиарда потрачено на них.

Лидер ЛДПР также пожелал россиянам бодрости и оптимизма.

5 января Жириновский раздавал деньги на Красной площади, прогуливаясь на новогодней ярмарке возле ГУМа. «Дети, инвалиды, кто еще? Сироты, крепостные, холопы», — приговаривал политик, раздавая людям тысячные купюры. Происходящее транслировалось в Instagram-аккаунте депутата.

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