Жириновскому рассказали о роли его сына в хищении у ЛДПР партийных денег

В МВД ответили на претензии руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Владимира Жириновского, недовольного медленным расследованием дела о хищении партийных денег. Об этом сообщает издание «МВД-Медиа».

Обвинения в совершении преступления предъявлены двум сотрудникам аппарата ЛДПР. Они на протяжении всего расследования настаивали на проведении очных ставок с сыном Жириновского — депутатом Госдумы Игорем Лебедевым. Обвиняемые рассказали о его роли, утверждая, что якобы похищенные деньги они тратили по его указанию. В МВД указали на то, что до октября 2019 года Лебедев категорически отказывался от очных ставок с фигурантами дела. Так и не добившись от него сотрудничества, полиция передала дело прокуратуре, которая 3 марта поручила провести свое расследование Следственному комитету России (СКР).

Лебедев настаивает, что участвовал в очной ставке, а пресс-службу МВД обвинил в публикации ложной информации и разглашении тайны следствия, пишет «Фонтанка».

По делу допрошены более 20 свидетелей, проведены обыски, выемки, судебно-бухгалтерские экспертизы для установления ущерба.

Жириновский в эфире телеканала «Россия» 27 марта высказал претензии в адрес правоохранительных органов, которые затянули расследование, и связал это с коррупцией.

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