Синоптики предупредили о подъеме рек и угрозе селей в Крыму

Синоптики предупредили о возможности подъема рек до полутора метров и угрозе схода селей на восточном и южном берегах Крыма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный гидрометцентр.

На сайте крымского гидрометцентра предупреждают о угрозе селей в районе Алушты, Судака и Феодосии.

В четверг, 17 июня, сотни человек были эвакуированы на востоке Крыма, где после ливней выпало полторы месячной нормы осадков, в Керчи ввели режим ЧС, подтоплены более 300 домов. Пострадавших разместят в гостиницах и на базах отдыха, обеспечив их трехразовым питанием. Глава республики Сергей Аксенов принял решение о создании комиссии по ликвидации чрезвычайной ситуации. Местным жителям пообещали компенсировать ущерб.