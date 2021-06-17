Названа продолжительность затопивших российские регионы ливней

Мощные ливни, затопившие южные регионы России, утихнут к утру 18 июня. Такую продолжительность назвал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает ТАСС.

По словам Вильфанда, сильнейшие дожди идут в Краснодарском крае, Ростовской области и на Ставрополье, что приведет к повышению уровня воды в реках. Он отметил, что в перечисленных регионах выпадет «гораздо больше» 30 миллиметров осадков, что «очень много» для южных территорий.

Ранее стало известно, что из-за сильных ливней затопило Керчь и близлежащие районы, в городе ввели режим чрезвычайной ситуации. Из-за ливней на востоке Крыма выпало полторы месячные нормы осадков. Население эвакуируют, пострадавших разместят в гостиницах и на базах отдыха, их обеспечат питанием.

Позднее глава республики Сергей Аксенов ввел режим ЧС регионального масштаба. Он также пообещал местным жителям компенсацию ущерба.