Тысячи крымчан остались без питьевой воды из-за затоплений

Около 20 тысяч жителей восточной части Крыма остались без питьевой воды из-за подтопления насосных станций в результате сильных ливней. Об этом сообщается на сайте регионального МЧС.

«В 13:00 поступила информация об ограничении водоснабжения в связи с подтоплением насосных станций в городском округе Керчь, Ленинском и Кировском районах. Под отключение попало около 20 тысяч человек, из них 3,7 тысячи детей», — говорится в сообщении ведомства.

Специалисты ведут работу по восстановлению систем. На время устранения проблемы организован подвоз питьевой воды. Из Керчи продолжают эвакуировать людей.

Ранее стало известно, что на восток Крыма обрушились сильные ливни, в Керчи и близлежащих районах выпало полторы месячные нормы осадков. В регионе ввели режим ЧС.