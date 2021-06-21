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Пострадавшим от потопа в Ялте выделили десятки миллионов рублей

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Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Власти Крыма выделили пострадавшим в результате наводнения в Ялте 57,8 миллиона рублей. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко в Instagram.

По ее словам, речь идет о первом транше. «Сейчас Совмин прорабатывает порядок выплаты компенсаций юридическим лицам, а также возможные компенсации за автомобили», — отметила Павленко. Она добавила, что в настоящий момент уже работают 11 комиссий по Ялте по компенсации людям, которые пострадали во время стихии

20 июня сообщалось о 43 пострадавших из-за подтопления в Ялте, при этом шестеро человек были госпитализированы. Двое жителей числились без вести пропавшими.

Ранее в июне в Ялте после ливней вышла из берегов река Водопадная и затопила часть города. За шесть часов выпала месячная норма осадков — с полуночи до 6 утра выпало 42 миллиметра. Власти ввели режим ЧС и ограничили въезд в город.

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