В Ялте нашли пропавшего после потопа мужчину

Мужчина, числившийся пропавшим после потопа в Ялте, нашелся живым, поиски женщины продолжаются. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию города.

«Один из числившихся пропавшими без вести нашелся живым. Это мужчина, он сам явился. Поиски женщины продолжаются», — уточнили в мэрии.

20 июня сообщалось о 43 пострадавших из-за подтопления в Ялте, при этом шестеро человек были госпитализированы. Двое жителей числились без вести пропавшими.

Ранее в июне в Ялте после ливней вышла из берегов река Водопадная и затопила часть города. За шесть часов выпала месячная норма осадков — с полуночи до 6 утра выпало 42 миллиметра. Власти ввели режим ЧС и ограничили въезд в город.