Директор турагентства обрадовалась наводнению в Крыму

Директор туристического агентства из Уфы Мария Сухарева обрадовалась наводнению в Крыму. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

«Так просто не бывает. Это лучше, чем Новый год! Лучше, чем День рождения! Лучше, чем секс! Наконец-то, у людей будут достойные отели, достойный отдых. Ялту смыло! Все — нет! Не продаем сараи», — написала Сухарева в соцсетях.

Она также обрадовалась открытию авиасообщения с Турцией и возможности продавать туда туры.

Позже Сухарева объяснила, что радовалась не потопу, а именно открытию Турции. По ее словам, теперь россияне смогут комфортно отдыхать за разумные деньги.

«Я радуюсь, что не надо получать по четыре отказа в подтверждении отеля в Абхазии для одних и тех же туристов. Я радуюсь, что матери-одиночке не надо доплачивать за санаторий Горный, вместо скромной четверки в Аланье», — пояснила женщина.

Ранее сообщалось, что в акватории Ялты запретили купаться.

В ночь на 17 июня циклон над Крымом вызвал сильные дожди и ветер, в регионе объявлен режим ЧС. Подтоплены Керчь и соседние районы на востоке полуострова. В Ялте погиб один человек и пострадали 11. Подтоплены 13 отелей, из двух эвакуировали туристов.