В акватории Ялты запретили купаться

Штаб по ликвидации последствий наводнения принял решение запретить купаться в акватории Ялты. Об этом передает РИА Новости.

Глава региона Сергей Аксенов рассказал, что в Крыму произошла настоящая природная катастрофа. Он сообщил, что ущерб от наводнения катастрофический и некоторые люди потеряли все свое имущество. При этом Аксенов подчеркнул, что в Ялте наблюдается самая тяжелая ситуация, так как из-за особенностей рельефа местности вода там набрала высокую скорость, и образовался селевой поток.

Ранее глава администрации Ялты Янина Павленко заявила, что власти Крыма временно закроют доступ ко всем достопримечательностям города из-за подтопления. Павленко объяснила, что все объекты культурного наследия Ялты закрыты для показа на субботу, воскресенье и понедельник — с 19 по 21 июня включительно.

В ночь на 17 июня циклон над Крымом вызвал сильные дожди и усиление северо-западного ветра, из-за чего в регионе объявили режим ЧС. Подтоплены Керчь и соседние районы на востоке полуострова. В Ялте в результате бедствия погиб один человек, пострадали 11. Также подтоплены 13 отелей, из двух эвакуировали туристов. Повреждена инфраструктура пляжей. Сейчас ведется расчистка территории, восстанавливаются электро- и водоснабжение, а также подача газа. Вода в самой Ялте ушла с улиц ближе к вечеру.