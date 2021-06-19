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Жителей Крыма предупредили о сильных дождях

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Alexey Pavlishak / Reuters

Крымский гидрометцентр предупредил о сильных дождях на востоке полуострова в ночь на воскресенье, 20 июня. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно материалу, над Крымом формируется новый циклон, который принесет сильные дожди на полуостров. В связи с ухудшением погоды будет объявлено штормовое предупреждение. По мнению эксперта, в результате дождей могут возникнуть новые подтопления.

Также дожди пройдут в Керчи, где в четверг, 17 июня, выпала двухмесячная норма осадков, вызвавшая масштабные подтопления. «Сильные дожди будут по восточным районам Крыма. Керчь, Феодосия — ночью будет очень сильный дождь», — сказал представитель гидрометцентра, имя которого не указано.

Ранее в июне стало известно, что в Ялте за шесть часов пролилась месячная норма осадков. Из берегов вышла река Водопадная, затопив улицы города.

17 июня от непогоды сильно пострадали жители восточной части Крыма. В Керчи и близлежащих районах выпало полторы месячные нормы осадков. Власти ввели в регионе режим ЧС, около 20 тысяч человек остались без питьевой воды.

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